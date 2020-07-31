В Германии детсадовцы нашли в лесу 3 кг марихуаны 

"Для детей лес — отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палки возбуждают интерес и фантазию малышей Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков. Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны", — сообщили в полиции.