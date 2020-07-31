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В Германии детсадовцы нашли в лесу 3 кг марихуаны 

Газета.Ru 42 минуты назад
В Германии детсадовцы нашли в лесу 3 кг марихуаны
Фото: Reuters
Группа воспитанников детского сада в германском городе Гебезее нашла сумку с 3 кг марихуаны во время прогулки в окрестном лесу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

"Для детей лес — отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палки возбуждают интерес и фантазию малышей Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков. Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны", — сообщили в полиции.

Правоохранителей на место вызвали воспитатели, они изъяли наркотики и похвалили малышей. Начато расследование.
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В мире , РИА Новости , Гебезее , Германия
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