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Трамп обеспокоился из-за разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 25 51 минуту назад
Трамп захотел уравнять доходы американцев
Фото: Reuters
Необходимо принять меры, чтобы сократить разрыв в доходах миллиардеров и простых американцев, заявил президент США Дональд Трамп.
Он прокомментировал сообщение Business Insider, согласно которому на фоне распространения коронавируса «40 млн американцев подали заявки на пособие по безработице», а «чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на полтриллиона долларов».
Трамп заявил, что «согласен с этим». Он признал, что «разница в доходах» сейчас «слишком большая». По его словам, «изменения должны быть внесены в ближайшее время», передает ТАСС.
Неправительственная организация Institute for Policy Studies пишет, что многие жители США сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями в связи с коронавирусом. При этом с начала 2020 года по апрель «состояние 34 из 170 богатейших миллиардеров США увеличилось на десятки миллионов долларов».
Напомним, Трамп обещал наступление «золотого века» для США.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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