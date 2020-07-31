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Раскрыта причина крушения президентского самолета под Смоленском 

Павел Тиунов и ещё 2 16 минут назад
Самолет президента Польши Леха Качиньского, потерпевший крушение под Смоленском в 2010 году, упал в результате взрыва, произошедшего на борту, заявили польские эксперты, слова которых приводит РИА Новости. Специалисты полагают, что взрывное устройство было заложено в России.
Громкое заявление сделали члены комиссии по повторному расследованию трагедии. Отмечается, что эксперты провели эксгумацию тел погибших, в том числе польского президента Леха Качиньского, для того, чтобы выявить на них следы взрывчатых веществ. В результате специалисты пришли к выводу, что самолет был подорван при помощи тротила, который был заложен на одной из российских ремонтных баз.
Журналисты отмечают, что версия о взрыве на борту президентского ТУ-154 впервые появилась в Польше в 2016 году. При этом не все польские эксперты сходятся во мнении, что причиной катастрофы стал именно намеренный подрыв авиалайнера. По мнению некоторых специалистов, результаты вскрытия тел погибших не подтверждают версию о взрыве.
Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла в апреле 2010 года. Самолет, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент Лех Качиньский с супругой, потерпел крушение недалеко от Смоленска. В 2011 году межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что катастрофа произошла из-за того, что пилоты приняли решение о посадке вопреки плохой видимости.
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В мире , Видео , Происшествия , Лех Качиньский , Межгосударственный авиационный комитет , РИА Новости , Польша , Смоленск
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