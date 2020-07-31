Самолет президента Польши Леха Качиньского, потерпевший крушение под Смоленском в 2010 году, упал в результате взрыва, произошедшего на борту, заявили польские эксперты, слова которых приводит РИА Новости. Специалисты полагают, что взрывное устройство было заложено в России

Громкое заявление сделали члены комиссии по повторному расследованию трагедии. Отмечается, что эксперты провели эксгумацию тел погибших, в том числе польского президента Леха Качиньского, для того, чтобы выявить на них следы взрывчатых веществ. В результате специалисты пришли к выводу, что самолет был подорван при помощи тротила, который был заложен на одной из российских ремонтных баз.

Журналисты отмечают, что версия о взрыве на борту президентского ТУ-154 впервые появилась в Польше в 2016 году. При этом не все польские эксперты сходятся во мнении, что причиной катастрофы стал именно намеренный подрыв авиалайнера. По мнению некоторых специалистов, результаты вскрытия тел погибших не подтверждают версию о взрыве.