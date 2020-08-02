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Помпео указал, когда Гонконгу следует проводить выборы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 34 минуты назад
Помпео раскритиковал перенос выборов в Гонконге
Фото: Reuters
Глава Госдепа Майкл Помпео раскритиковал перенос парламентских выборов в Гонконге.
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам сообщила, что выборы в Законодательный совет, которые планировались в сентябре, перенесут на год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
Помпео считает, что «нет веских причин для столь длительной задержки». Он предположил, что «Гонконг больше никогда не сможет голосовать — ни за что-либо, ни за кого-либо».
По его словам, «выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, который бы отражал волю и желания народа». В противном случае, заявил Помпео, Гонконг «продолжит свой марш к становлению очередным городом, управляемом коммунистами, в Китае», передает РИА «Новости».
Госдеп призвал «власти Гонконга пересмотреть свое решение».
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В мире , США , Майкл Помпео , Кэрри Лам , Госдеп США , КПРФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Гонконг
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