Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян 

Lenta.ru 53 минуты назад
На считающихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера россиян, которые были задержаны в Белоруссии, оказывается жесткое давление. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова в пятницу, 31 июля.
Как сообщили проекту источники в белорусских спецслужбах, в отношении задержанных применяется широкий спектр мер. В частности, им угрожают большими сроками. Кроме того, по словам собеседников WarGonzo, россиян заставляют «признаваться в фантастических вещах».
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых власти республики считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
Госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. В частности, такие группировки якобы создаются под Псковом и Невелем.
В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.
Последние новости
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Москвичам предрекли сильное похолодание Москвичам предрекли сильное похолодание
Комментарии 81
В мире , Видео , Семен Пегов , Андрей Равков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9…
Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9…
Названа причина смерти рэпера Картрайта
Названа причина смерти рэпера Картрайта
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение