Белоруссия передала Украине список задержанных россиян 

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал Кулеба, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время украинские правоохранители активно работают над списком.

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — сказал Кулеба, добавив, что правоохранители проверят всех задержанных на предмет гражданства Украины.

Кулеба также напомнил, что на Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.