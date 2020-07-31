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Белоруссия передала Украине список задержанных россиян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Минск передал Киеву список задержанных граждан России, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал Кулеба, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время украинские правоохранители активно работают над списком.

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — сказал Кулеба, добавив, что правоохранители проверят всех задержанных на предмет гражданства Украины.

Кулеба также напомнил, что на Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины.
В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.
Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.
Посол России в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».
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В мире , Видео , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Кулеба , МИД , РИА Новости , Киев , Минск
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