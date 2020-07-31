В Святой Софии совершен намаз в честь Курбан-байрама

В соборе Святой Софии впервые за 86 лет мусульмане совершили утренний намаз в честь праздника жертвоприношения Курбан-байрам (а арабской традиции Ид-аль-Адха). Об этом сообщил телеканал Sabah.

Отмечается, что в бывшем христианском храме собрались тысячи последователей ислама.

Намаз провел глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш.