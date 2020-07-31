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В Святой Софии впервые почти за 90 лет был совершен намаз в честь Курбан-байрама 

Газета.Ru 2 часа назад
В Святой Софии совершен намаз в честь Курбан-байрама
Фото: Газета.Ru
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет мусульмане совершили утренний намаз в честь праздника жертвоприношения Курбан-байрам (а арабской традиции Ид-аль-Адха). Об этом сообщил телеканал Sabah.
Отмечается, что в бывшем христианском храме собрались тысячи последователей ислама.
Намаз провел глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш.
В молитве также участвовали спикер парламента страны Мустафа Шентоп, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, губернатор провинции Стамбул Али Ерликая и мэр района Фатих провинции Стамбул Мехмет Эргюн Туран.
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