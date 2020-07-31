На Украине оценили разрушение «нормандского формата»

«Теперь все в руках российской стороны. Украина принимает все меры для выполнения договоренностей. Если Россия также будет выполнять их, это позволит сохранить устойчивое прекращение огня. Мы видим, если честно, очень активная позиция вызывает разную реакцию в России, но мы не отступим от своего, мы будем активными и наступательными в том, чтобы вывести оккупационные российские войска», — резюмировал Кулеба.