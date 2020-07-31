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Глава МИД Украины высказался о разрушении «нормандского формата» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
На Украине оценили разрушение «нормандского формата»
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины пока не видит оснований говорить о разрушении «нормандского формата» из-за письма от заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот заявил о «бессмысленности» переговорного процесса по Донбассу на уровне советников. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Много эмоций, много попыток усилить свои позиции в переговорном процессе. Украина настроена принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования минского процесса», — заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины рассказал, что в последнее время велась беспрецедентно активная работа в рамках «нормандского формата», в том числе и по линии советники президентов. В качестве примера эффективности формата он назвал недавнее решение о прекращении огня.

«Теперь все в руках российской стороны. Украина принимает все меры для выполнения договоренностей. Если Россия также будет выполнять их, это позволит сохранить устойчивое прекращение огня. Мы видим, если честно, очень активная позиция вызывает разную реакцию в России, но мы не отступим от своего, мы будем активными и наступательными в том, чтобы вывести оккупационные российские войска», — резюмировал Кулеба.

Ранее Козак направил письмо коллегам по «нормандскому формату», в котором говорится о неэффективности переговорного процесса для урегулирования конфликта в Донбассе в формате работы политических советников. Козак предложил ограничить работу помощников лидеров Украины, России, Германии и Франции исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. При этом согласование вопросов, которыми сейчас занимаются советники, он предложил передать министрам иностранных дел «нормандской четверки».
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В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , МИД
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