Уолтер Уайт заболел коронавирусом 

Коронавирус все еще угрожает человечеству, хочет об этом слышать население России или нет. Проблема в том, что число зараженных во многих странах движется вверх, но люди устали от новостей об инфекции. Затяжная самоизоляция утомила всех. Общественность мечтает расстаться с масками и жить обычной жизнью, так, как раньше.

Статистика показывает, что люди все еще умирают от коронавируса. Десятки тысяч человек ежедневно заражаются ковидом. Среди новых заболевших есть и знаменитости. В России говорят о том, что инфекцией заразилась Настя Ивлеева и Элджей, а за границей в шоке от сообщения в Инстаграме от актера Брайана Крэнстона . Звезда сериала «Во все тяжкие» признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Актер сообщил, что он соблюдал меры самозащиты и дистанцирования, но все равно заболел. Брэнстон пишет, что его болезнь оказалась не тяжелой. Он уже в порядке и даже стал донором плазмы для тех, кому пришлось тяжелее.

Актер записал видео из Центра донорства крови и тромбоцитов. Он сдал плазму и призвал всех, кому дано разрешение, стать донорами. Фолловерам, которые еще не заразились коронавирусом, Брэнстон призывает к осторожности. Опасность заражение и летального исхода все еще есть. Важно обезопасить себя и своих близких.