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Уолтер Уайт заболел коронавирусом 

Вести Подмосковья 1 час назад
Уолтер Уайт заболел коронавирусом
Фото: Вести Подмосковья
Коронавирус все еще угрожает человечеству, хочет об этом слышать население России или нет. Проблема в том, что число зараженных во многих странах движется вверх, но люди устали от новостей об инфекции. Затяжная самоизоляция утомила всех. Общественность мечтает расстаться с масками и жить обычной жизнью, так, как раньше.
Статистика показывает, что люди все еще умирают от коронавируса. Десятки тысяч человек ежедневно заражаются ковидом. Среди новых заболевших есть и знаменитости. В России говорят о том, что инфекцией заразилась Настя Ивлеева и Элджей, а за границей в шоке от сообщения в Инстаграме от актера Брайана Крэнстона. Звезда сериала «Во все тяжкие» признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Актер сообщил, что он соблюдал меры самозащиты и дистанцирования, но все равно заболел. Брэнстон пишет, что его болезнь оказалась не тяжелой. Он уже в порядке и даже стал донором плазмы для тех, кому пришлось тяжелее.
Актер записал видео из Центра донорства крови и тромбоцитов. Он сдал плазму и призвал всех, кому дано разрешение, стать донорами. Фолловерам, которые еще не заразились коронавирусом, Брэнстон призывает к осторожности. Опасность заражение и летального исхода все еще есть. Важно обезопасить себя и своих близких.
Московский опыт лечения и профилактики коронавируса, кстати, демонстрирует блестящие результаты. Другим российским городам и загранице следует ориентироваться на то, что делают столичные власти и врачи.
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Комментарии
В мире , Шоу-бизнес , Брайан Крэнстон , Правительство Москвы
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