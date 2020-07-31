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Пока вы спали: страна-основатель ЕС требует выхода 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Пока вы спали: страна-основатель ЕС требует выхода
Фото: Reuters
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Итальянцы настаивают на выходе из ЕС

Жители Италии разочаровались в политике Брюсселя на фоне пандемии коронавируса и в стране все чаще звучат призывы покинуть Евросоюз. Что происходит в Италии и возможен ли выход из ЕС в ближайшее время, разбиралась «Газета.ру».
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Елена Маслова пояснила изданию, что проблема евроскептицизма актуальна в Италии, но не на уровне правительства, а в народных настроениях. При этом, по ее словам, несмотря на то, что на протестных настроениях играет ряд политиков, для Italexit ключевое значения будет иметь то, насколько ожидания итальянцев совпадут с дальнейшей политикой Брюсселя.

«Если впоследствии помощь от ЕС оправдается, и граждане Италии ощутят на себе европейскую поддержку, скорее всего нынешний кризис будет нивелирован», — считает она.

Регионы рискуют потерять миллиарды рублей

Регионам решили не компенсировать выпадающие из-за маневра в IT-отрасли доходы. Ежегодные потери бюджетов субъектов могут составить около 15 млрд рублей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Известия».
При этом, по данным издания, в части российских регионов, в том числе в Ленобласти, Ямало-Ненецком АО и Республике Марий Эл, заявили, что не нуждаются в компенсации. А в Пермском крае, Свердловской области и Карелии намерены обратиться с просьбой о возмещении.
В свою очередь в пресс-службе Министерства финансов заявили, что «ведут мониторинг сбалансированности региональных бюджетов и по мере необходимости оказывают субъектам финансовую поддержку», а также подчеркнули, что маневр улучшит бизнес-климат и приведет к созданию новых рабочих мест.

Россия может отложить открытие границы с Белоруссией

После задержания 33 граждан России в Минске может быть отложено открытие границы с Белоруссией. Об этом со ссылкой на российских парламентариев сообщают «Известия».
По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонида Калашникова, на вопрос об открытии границы с Белоруссией и снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, может повлиять и задержание россиян.
При этом сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что пока «обвинения туманны», а то, что граждане России приехали группой, у них была камуфляжная форма и они не пили, — не является основанием для ареста.
В свою очередь белорусские силовики утверждают, что россиян задержали по подозрению в подготовке массовых беспорядков. А МИД России отмечает, что группа использовала Белоруссию в качестве транзитного государства и не собиралась там задерживаться.

Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Российские банки хотят получить право списывать кредитные платежи и комиссии со счетов, даже если у кредитных организаций не получается выйти на связь с клиентом и обновить сведения о нем. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, с такой инициативой выступил Абсолют Банк. По мнению авторов предложения, которое готовится в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка, новая мера защитит не сообщивших вовремя о замене паспорта клиентов от штрафов и неустоек, а банки смогут предотвратить мошенничества со «спящими счетами».

Германия названа «линией фронта» в противостоянии России и Запада

Германия стала новой линией фронта в холодной войне Запада с Россией и Китаем, однако больше не чувствует, что может полагаться на США в плане своей защиты. Об этом со ссылкой на доклад Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) сообщает Business Insider.
По данным издания, доклад был выпущен после того, как Белый дом объявил о выводе из Германии американских солдат, что вызвало негодование со стороны Берлина. По мнению автора доклада, «Германия находится на передовой гибридных действий России и Китая по вмешательству и влиянию в Европе». При этом, если Россия «пытается подорвать доверие общественности к демократическим институтам» Германии», то Китай оказывает экономическое давление.

«Новороссия 2.0?»: На Украине испугались «горячей» осени

Украинский журналист Дмитрий Крапивенко в своем материале для Delfi заявил, что Россия не будет действовать только военным средствами для достижения своих целей на Украине. По его мнению, Москва может использовать провокации и «разыграть карту федерализации».
По его словам, российские власти могут использовать угрозу захвата территорий от Харькова до Херсона и от Мариуполя до Одессы для шантажа Киева, чтобы возобновить подачу воды в Крым. А также разыграть карту местных выборов, которые пройдут на Украине. Рейтинги правящей партии падают в южных регионах и этим могут воспользоваться пророссийские силы. В итоге они начнут требовать федерализации, на которой настаивает Москва, уверен Крапивенко.

«Это программа минимум: в случае смены государственного устройства можно будет «перезапустить» вопрос о внешнеполитическом курсе, следовательно, заблокировать процесс европейской интеграции», — отметил автор.

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В мире , Елена Маслова , Владимир Джабаров , Калашников Леонид Иванович , Абсолют Банк , МИД , ЕС , МГИМО , Королевский объединенный институт оборонных исследований , Минфин , Центральный банк России , Газета.Ru , газета "Известия" , Брюссель , Италия
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