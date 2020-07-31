США вводят новые санкции против Ирана 

"Сегодня Госдепартамент определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана. Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению", — говорится в заявлении Помпео.
"Строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями ООН, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо. В результате этого статуса КСИР любая известная передача определенных материалов, включая графит или сырье или полуфабрикаты металлов, в Иран или из него для использования в связи со строительным сектором Ирана остается под санкциями", — отмечается в заявлении.