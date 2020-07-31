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США вводят новые санкции против Ирана 

РИА Новости 2 часа назад
США вводят новые санкции против Ирана
Фото: © AP Photo / Jon Elswick
США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня Госдепартамент определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана. Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению", — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют "серьезную угрозу международному миру и безопасности".
Кроме того, Помпео отметил, что запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, поскольку считают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "контролирует строительный сектор" страны.

"Строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями ООН, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо. В результате этого статуса КСИР любая известная передача определенных материалов, включая графит или сырье или полуфабрикаты металлов, в Иран или из него для использования в связи со строительным сектором Ирана остается под санкциями", — отмечается в заявлении.

Среди 22 металлов и материалов, попавших под запрет, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.
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Комментарии
В мире , ООН , Госдеп США , Иран , США
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