США вводят новые санкции против Ирана 

"Строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями ООН, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо. В результате этого статуса КСИР любая известная передача определенных материалов, включая графит или сырье или полуфабрикаты металлов, в Иран или из него для использования в связи со строительным сектором Ирана остается под санкциями", — отмечается в заявлении.