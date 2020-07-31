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CNN: псевдонаука Трампа не победит пандемию 

BFM.RU 16 минут назад
Псевдонаука Трампа не победит пандемию
Фото: EPA
В день, когда США преодолели еще одну трагическую веху — 150 000 смертей от коронавируса — стало еще очевидней, что псевдонаука, идеологическое позерство и насмешка над идеей национальной стратегии не являются способом борьбы со смертельной пандемией, полагает CNN.
Тем не менее президент Трамп, его друзья в Конгрессе США, члены его кабинета, высокопоставленные сотрудники и сторонники по-прежнему стремятся оспорить основанные на фактах методы действий, которые могут поставить под контроль вирус и восстановить нормальную жизнь.
Тем временем Трамп отправился в Техас, где в настоящее время находится крупный очаг распространения коронавируса, и позирует на фоне нефтяных вышек, пропагандируя одновременно бесполезный гидроксихлорин.
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В мире , Конгресс США , CNN , США
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