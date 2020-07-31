"Зеленский попал в мышеловку Путина"

Украинская «партия войны» использует любые доводы, чтобы воспрепятствовать выполнению Минских соглашений, подписанных еще Порошенко. На этот раз поводом стали телефонный разговор Путина и Зеленского и договоренности о прекращении огня в Донбассе. Автор эти шаги связывает с попытками Зе-команды удержать высокий электоральный рейтинг и называет их госизменой.

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Путин по-старому продавливает на Украине сценарий как в Приднестровье, а Зеленский Ермак так волнуются за рейтинги виртуальной партии без местных офисов и персонала — что решили сдать все.

Неожиданный драконовский для украинского войска «режим прекращения огня» и неоднозначный звонок Владимира Зеленского к Путину — с абсолютно кардинальной трактовкой собеседников — два пазла одной истории. Новые лица украинской политики с раздутым чувством уникальных государственников придумали, как им показалось, замечательный политический трюк. Чтобы война в Донбассе закончилась — надо просто запретить воевать украинской армии. По разумению технологов Банковой, это позволит «зеленым» хоть как-то продержаться до октября и сохранить поддержку у пророссийского электората. Дабы щедро навесить им на уши лапшу о прекращении войны, которого на самом деле никто не планировал.

Беда не в том, что Зеленский готов говорить хоть о ежевике, хоть о грибной похлебке, параллельно убеждая себя, что «я не лох», а смогу все.

Беда не в том, что Андрей Ермак все крепче опутывает паутиной альтернативной реальности своего шефа. Беда даже не в том, что министр обороны Андрей Таран боится называть войну войной, а оккупацию военным преступлением Российской Федерации , и уже перешел на обезличенную формулировку «та сторона». Очередное преступное «перемирие» и звонки, которые пресс-служба Кремля подает как отборную победу, лишь закрепляет горькую правду. Что руководство государства готово подписать что угодно и приказать полную ерунду ВСУ, чтобы вместо реальной борьбы за независимость показывать большую имитацию. Потому что нужно до выборов, а там хоть и потоп.

Если в плане очередного «перемирия» я верю в профессионализм и способность украинской армии вести войны втемную, то телефонные беседы с Путиным выглядят как полный нонсенс. Ведь совершенно дико, когда глава одного суверенного государства обсуждает с другим изменения в конституции в рамках децентрализации, да еще и отчитывается о планах особого порядка местного самоуправления ОРДЛО. Мы уже так резко стали марионеткой и колонией? Мы помогаем Путину воспользоваться последним шансом после шести лет войны и мощного отпора украинской армии захватить территорию всей подконтрольной Украины без всякого боя?

У Зеленского уже совсем мозги поправила июльская жара и советы советников в стиле Михаила Подоляка — что мы умные, а «националисты» и «фашисты» мешают нам жить? Остается надеяться, что Зеленский не дал Путину никаких гарантий и не взял на себя и Украину письменных обязательств — о реальных изменениях конституции или проведении выборов в ОРДЛО. И не важно, какая мотивация была у шестого [президента Украины] — положительный пиар для лайт-ваты для своей партии, чей рейтинг аж трещит. Или сделать все, что хочет Путин, чтобы освободить новую партию заложников Кремля. Было ведь зимой фактическое уничтожение дел Майдана и отмена приговоров террористам с харьковского Антимайдана, чтоб ЗЕ-президент получил электоральные плюсики за заложников, а Путин — смог замести следы своей диверсионной деятельности на Украине.

Только вот Зеленского не предупреждили, что со слепой армией без артиллерии и саркомой ОРДЛО в теле Украины — заложников без всякого права будет 40 миллионов. Поэтому нынешние крупные пиары бесследно не пройдут.

Есть идеи, что Путин сначала просил от Украины полного выполнения /Минских договоренностей, а Россия обещала «полный и всеобъемлющий режим прекращения огня». И Зеленский, который так боится новостей о смерти на фронте и от коронавируса, согласно недавнему интервью секретаря СНБО Алексея Данилова — пошел в мышеловку. Да, команда Банковой подаст это как большую победу. Я уже вижу аргументацию защитников — придворных и скупленных оперативно оптом — что если бы Украина не пошла на эти разговоры и игнорировала Минские договоренности — с РФ могли бы уже очень быстро снять санкции.

На самом деле подобный двойной провал гаранта — это разве что путь к большим потрясениям. Никакие аргументы об отмене антироссийских санкций по Донбассу Украине не грозят. Нам грозит несамостоятельность политического руководства, которое вместо реформ и укрепления государства стремится найти какие-то сомнительные пиар-ходы, и поэтому соглашается на внешнее давление врага. Нам грозит усиление медведчуковских каналов — которые уже хором поют о необходимости «понять и простить» ОРДЛО, забыть Крым, а еще открыть ворота в Киев всем — от Zivert (Юлия Зиверт — российская поп-певица, прим. ред.) до «псковских десантников».

Мы также вынуждены будем пережить великие потрясения внутри самих себя, потому что из-за того, что президент и министр обороны кастрируют свою армию и унижают героя — у нас убивают ветеранов на улице. Так, сегодня стало известно о смерти Олега Черевко. Ветеран «Азова» в реанимации после жестокого избиения в Запорожье. Полиция все-таки арестует тварь, переломившую герою основание черепа? Или дважды судимый человек и дальше будет ходить под залог? Поскольку Кузьменко и Антоненко сидят полгода только потому, что неудачно выключили телефоны, а реальным убийцам ветеранов у нас гуд — слава и почет.