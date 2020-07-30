Вандалы обезглавили в Польше скульптуру Рокоссовского 

Вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского позднее она была найдена обезглавленной.
«Инцидент произошёл в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского», — пишет портал fakty.lca.pl.
Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.
Отмечается, что виновных разыскивает полиция.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами сказал, что польские власти не борются с советскими памятниками.