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Вандалы обезглавили в Польше скульптуру Рокоссовского 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Вандалы обезглавили в Польше скульптуру Рокоссовского
Фото: Reuters
Вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского позднее она была найдена обезглавленной.

«Инцидент произошёл в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского», — пишет портал fakty.lca.pl.

Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.
Отмечается, что виновных разыскивает полиция.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами сказал, что польские власти не борются с советскими памятниками.
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В мире , Константин Рокоссовский , Анджей Дуда , Польша
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