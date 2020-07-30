Вандалы обезглавили в Польше скульптуру Рокоссовского 

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Вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского позднее она была найдена обезглавленной.

«Инцидент произошёл в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского», — пишет портал fakty.lca.pl.

Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

Отмечается, что виновных разыскивает полиция.