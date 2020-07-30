Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19 

Все новости на карте

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавируса, говорится в заявлении на сайте политика.

"Херман Кейн — наш босс, друг, бывший многим из нас почти отцом, — скончался", — написал на сайте представитель Кейна Дэн Калабриз.

Кейн был госпитализирован 1 июля. Калабриз подтвердил, что у политика был коронавирус.

Кейну было 74 года. В прошлом он пережил рак 4-й стадии. Работал топ-менеджером компаний быстрого питания и руководителем в подразделениях Федеральной резервной системы . В 2011 году он баллотировался в президенты от республиканцев и одно время лидировал в опросах, но затем был обвинен в сексуальных домогательствах и вышел из борьбы.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.