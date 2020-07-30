Евросоюз ввел санкции против россиян

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Совет Европейского союза ввел санкции против четырех россиян, которых обвиняют в причастности к кибератакам. Об этом говорится в публикации в «Официальном журнале» ЕС

В 2018 году власти Нидерландов объявили о высылке четырех граждан России, которые якобы организовали неудавшуюся «кибернетическую атаку на ОЗХО». Ими оказались Минин, Моренец, Серебряков и Сотников, напоминает «Национальная служба новостей». В США этих людей также считают причастными к кибератакам и называют их сотрудниками ГРУ , пишет RT.

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