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Евросоюз ввел санкции против четырех россиян 

Ura.Ru и ещё 6 2 часа назад
Евросоюз ввел санкции против россиян
Фото: РИА Новости
Совет Европейского союза ввел санкции против четырех россиян, которых обвиняют в причастности к кибератакам. Об этом говорится в публикации в «Официальном журнале» ЕС.

«В приложении к постановлению Совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников», — пишет «Интерфакс».

Отмечается, что они являются сотрудниками главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались проникнуть в сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах. Если бы у них получилось задуманное, то была бы нарушена работа по расследованию, которую ведет ОЗХО, говорится в документе. В чем состоят санкции, не уточняется.
В 2018 году власти Нидерландов объявили о высылке четырех граждан России, которые якобы организовали неудавшуюся «кибернетическую атаку на ОЗХО». Ими оказались Минин, Моренец, Серебряков и Сотников, напоминает «Национальная служба новостей». В США этих людей также считают причастными к кибератакам и называют их сотрудниками ГРУ, пишет RT.
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Комментарии
В мире , Евгений Серебряков , Алексей Моренец , Олег Сотников , Алексей Минин , Генштаб , ЕС , ОЗХО , ГРУ , Совет Европы , Интерфакс
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