Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты 

Тихановская отказалась от участия в официальных дебатах на государственном телевидении, назвав их фарсом и пустой тратой времени.

«Дебаты, которые вы предлагаете нам — это такая же подделка, как и ваши выборы», — заявила она.

Кроме того, ее не устраивает, что дебаты, которые планируют провести на государственном телевидении, будут транслироваться в записи, а сам Лукашенко не примет в них участие, отправив вместо себя свое доверенное лицо Олега Гайдукевича. Она предложила главе государства провести дебаты один на один в прямом эфире на площади Бангалор «перед белорусским народом».

Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ, заявив о низком рейтинге Лукашенко и потребовав освобождения политзаключенных.