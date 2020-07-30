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Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вызвала действующего главу республики Александра Лукашенко на дебаты. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале ее предвыборного штаба.
Тихановская отказалась от участия в официальных дебатах на государственном телевидении, назвав их фарсом и пустой тратой времени.

«Дебаты, которые вы предлагаете нам — это такая же подделка, как и ваши выборы», — заявила она.

Кроме того, ее не устраивает, что дебаты, которые планируют провести на государственном телевидении, будут транслироваться в записи, а сам Лукашенко не примет в них участие, отправив вместо себя свое доверенное лицо Олега Гайдукевича. Она предложила главе государства провести дебаты один на один в прямом эфире на площади Бангалор «перед белорусским народом».
Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ, заявив о низком рейтинге Лукашенко и потребовав освобождения политзаключенных.
Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам планировал баллотироваться в президенты. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Цепкало бежал в Россию от преследований.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ФСИН
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