Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минск направил Москве ноту 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 25 минут назад
Минск направил Москве ноту
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Белоруссии просит российскую сторону внести ясность в ситуацию, сложившуюся на границе двух государств, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

«МИД направлена соответствующая нота российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы», — сказал дипломат, слова которого приводит портал tut.by.

В пятницу на трассе Е-30/М-1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Очевидцы говорят о восстановлении полноценного пограничного режима.
30 июля пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. Такая мера была принята после того, как в республике задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.
Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.
Москва потребовала «незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к российским гражданам», а также «прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций». В ведомстве подчеркивали, что события, связанные с задержанием россиян, трактуются белорусской стороной «одиозно».
В Кремле, комментируя то, что задержанные под Минском россияне были похоже одеты и не употребляли алкоголь, отметили, что на территории России есть много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, однако это не делает их нарушителями закона.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе В Берлине совершено нападение на ТЦ В Берлине совершено нападение на ТЦ
Комментарии 29
В мире , СНГ , Армения и Азербайджан , Анатолий Глаз , МИД , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Белоруссию превращают в Украину
Белоруссию превращают в Украину
США спасет только невыносимая провокация?
США спасет только невыносимая провокация?
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение