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Украина потребовала выдать ей задержанных в Белоруссии россиян 

Ura.Ru 25 минут назад
Киев потребовал выдачи задержанных Минском россиян
Фото: РИА Новости
Украина будет добиваться выдачи задержанных в Белоруссии 33 россиян, которых называют наемниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Такую позицию озвучили в Службе безопасности Украины.

«Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом», — приводит слова из сообщения пресс-службы СБУ «Интерфакс».

Среди задержанных в Белоруссии оказались украинцы
В ведомстве собираются обратиться к генпрокурору Украины, чтобы тот инициировал процедуру экстрадиции задержанных россиян. В спецслужбе отметили, что они имеют доказательства «о военных преступлениях ЧВК „Вагнер“» на территории Донбасса.
29 июля правоохранительные органы Белоруссии сообщили о задержании 33 человек. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат ЧВК «Вагнер». Посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева вызвали в МИД Белоруссии для обсуждения вопрос, пишет «Национальная служба новостей». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет полной информации о задержанных россиянах, передает агентство Nation News.
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В мире , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , МИД , СБУ
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