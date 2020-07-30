Бородай объяснил появление «вагнеровцев» под Минском 

Первый председатель Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай признал, что восемь из задержанных в Минске россиян являются членами Союза. При этом он выразил мнение, что назвать их диверсантами, прибывшими в Белоруссию для дестабилизации обстановки, мог «только человек, страдающий паранойей».

«То, в чем их обвиняют — были одеты в стиле милитари, держались обособленно и не напивались в стельку, — звучит просто комично», — сказал Бородай РБК.

По его словам, появление бойцов частной военной компании в республике является «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что из Минска удобно добираться в другие страны, в том числе в Африку.

«Они несколько дней там находились, видимо, ждали рейса или ждали, пока подъедут остальные участники группы», — заявил Александр Бородай.

Как писал «Рамблер», накануне агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов. Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера, у части из них, помимо российских, имеются и украинские паспорта.