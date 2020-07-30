Автор накидав в кучу все недоказанные обвинения в адрес Кремля, бьет тревогу: мол, «российские операции влияния в Британии стали нормой», а западные выборы завалены русскими скелетами в шкафах. Тем не менее, все утверждения автора не имеют доказательств, хотя расследования проводили и британские и американские спецслужбы.

Долгожданный доклад британской разведки о действиях России наконец-то опубликован. Его публикацию как-то весьма подозрительно отложили, решив обнародовать эти материалы уже после всеобщих выборов, состоявшихся в декабре 2019 года. Он стал изобличительным приговором Лондону и его неспособности распознать угрозу со стороны России. Британское правительство не обращало внимания на действия России, говорится в докладе, сосредоточив все свое внимание на борьбе с терроризмом. Пока Британия отводила взгляд, российский президент Владимир Путин втайне проводил агрессивную внешнюю политику против Британии и других демократических государств, осуществляя убийства и кибератаки на британской земле, распространяя дезинформацию с целью вмешательства в выборы и покупая в Лондоне политическое влияние за российские деньги, отмытые через целую сеть банкиров, бухгалтеров и адвокатов Лондонграда. Руководствуясь неослабным стремлением снова добиться для своей страны статуса великой державы и соответствующего отношения, а также защититься от мнимой западной агрессии, Путин видит в своей стратегии игру по принципу «кто кого». Все, что ослабляет Британию и другие западные демократии, несет России победу.

Британское правительство и в прошлом допускало подобные просчеты в отношении России. В годы Второй мировой войны, когда Британия была союзницей Советской России, она старалась не замечать того, что Москва представляет долговременную угрозу. Результаты такого невнимания оказались катастрофическими и для Британии, и для ее ближайшего союзника США , когда в послевоенные годы началась холодная война. То же самое происходит сегодня.

Сегодня, если вспомнить холодную войну, это может показаться исключительной наивностью, но когда Советская Россия была втянута во Вторую мировую войну после нападения нацистской Германии в июне 1941 года, британское правительство ввело мораторий на сбор любой разведывательной информации о своей новой союзнице. Она поступила так, исходя из того, что союзники вроде бы не шпионят за союзниками, особенно когда воюют с общим врагом, создающим угрозу их существованию. Некоторые британские разведчики не поверили, что советская угроза исчезла. Когда нацисты напали на Советскую Россию, МИ5 направила высокопоставленным руководителям из правительства служебную записку, предупредив, что русский волк, как его ни корми, все равно в лес смотрит. Руководитель контрразведывательного управления МИ5 Гай Лиддел (Guy Liddell) в марте 1943 года сделал запись в своем недавно рассекреченном дневнике о том, что угроза шпионажа со стороны союзницы Британии сохраняется:

У меня нет сомнений, что шпионаж продолжается, и рано или поздно мы все об этом узнаем. С другой стороны, если мы предпримем какие-то действия, и это выяснится, вонь поднимется неимоверная.

Стараясь не поднимать неимоверную вонь, британские разведслужбы обходили мораторий на сбор разведывательной информации о Советах, усилив слежку за Коммунистической партией Великобритании в попытке выявить советских шпионов. После заключения англо-советского альянса МИ5 установила подслушивающие устройства в лондонской штаб-квартире коммунистической партии, и записи перехвата сегодня можно найти в рассекреченных архивных материалах МИ5. Они показывают, что руководство Коммунистической партии Великобритании действовало заодно с Москвой. Слежка за компартией принесла определенные успехи в борьбе со шпионажем. В частности, удалось выявить и отдать под суд советских агентов, которые в военное время передавали Москве британские секреты. В безнадежной попытке выстроить линию защиты эти агенты утверждали, что они просто передавали информацию союзнице Британии, не обращая внимания на то, что украденная ими информация имела гриф секретности и раскрывалась без разрешения. Но слежки за коммунистами с целью расследования советского шпионажа было явно недостаточно. Советские разведслужбы КГБ и ГРУ целенаправленно дистанцировались от Коммунистической партии Великобритании, совершенно верно предполагая, что британские власти внимательно следят за ней.

Служба внешней разведки Великобритании МИ6 в годы войны тоже была настороже, следя за сохраняющейся российской угрозой. В мае 1943 года она создала новое подразделение — 9-й отдел, который занимался коммунизмом и советским шпионажем, справедливо считая, что после войны эти темы приобретут большое значение. К несчастью для западной безопасности и к счастью для советской разведки, в 1944 году МИ6 назначила новым руководителем 9-го отдела Кима Филби , который был первоклассным советским агентом, работавшим во внешней разведке. Таким образом, советский агент возглавил во внешней разведке Британии отдел, отвечавший за поиск и поимку советских шпионов. Как вспоминал позже один из коллег Филби по МИ6, его назначение руководителем 9-го отдела было губительно для западной безопасности: «Филби мгновенно сделал так, что все послевоенные усилия по противодействию коммунистическому шпионажу стали известны Кремлю. В истории разведки мало, а то и вообще нет сопоставимых с этим гениальных ходов».

Филби и его друзья-шпионы из Кембриджа были не одиноки. Если Лондон демонстрировал своей новой военной союзнице сдержанность в ведении разведки, то Советская Россия никакой сдержанности в отношении своих западных союзников не проявляла. Пока они отворачивались, ослабив оборону, Москва проводила против них тайное и враждебное наступление. Самых больших разведывательных успехов в военное время она добилась не в странах нацистского блока, которые были для нее врагами, а в западных странах-союзницах. Когда советское правительство открыло в США дипломатические представительства по условиям соглашения о лендлизе, там начали работать профессиональные советские разведчики, которые занимались не вопросами лендлиза, а сбором разведывательной информации о США. Стратегия советского вождя Иосифа Сталина заключалась в том, чтобы во время войны украсть как можно больше англо-американской интеллектуальной собственности, так как он боялся, что его империалистические союзники на Западе заключат мирный договор с нацистской Германией. Кроме того, согласно марксистскому учению, конфликт с ними был неизбежен. Советским агентам в Лондоне и Вашингтоне удалось добыть самые охраняемые секреты военного времени: успешно расшифрованные в Блетчли-парке немецкие коды под названием «Ультра», а также планы создания первой в мире атомной бомбы. Советская разведка, работавшая по Манхэттенскому проекту, серьезно повлияла на послевоенные международные отношения.

Британские и американские шпионы Сталина обеспечивали его валом секретной разведывательной информации о военной и послевоенной стратегии Запада. Советские агенты в годы войны внедрились во все подразделения администрации президента Франклина Рузвельта . Советским источником стал даже проверенный личный помощник президента, экономист из Гарварда Локлин Карри (Lauchlin Currie), получивший псевдоним «Паж», а также Гарри Декстер Уайт (Harry Dexter White) из Министерства юстиции («Юрист») и Элджер Хисс (Alger Hiss) («Алес»), работавший в Госдепартаменте . Управление стратегических служб, как во время войны называли американскую разведку, было, пожалуй, самым ненадежным разведывательным ведомством в истории. Руководитель научных исследований этого управления Морис Гальперин (Maurice Halperin) («Заяц») был советским агентом, как и личный помощник директора Данкан Чаплин Ли (Duncan Chaplin Lee) (псевдоним «Кох»). Благодаря своим агентам Сталин порой был лучше информирован о западных секретах и стратегии, чем сами руководители стран Запада. Сталин знал секрет «Ультра», который Рузвельт и Черчилль скрывали от большинства членов своих кабинетов. О нем было известно только шести британским министрам. Советский лидер узнал об американском проекте создания атомной бомбы раньше вице-президента Гарри Трумэна , которого проинформировали о нем только в апреле 1945 года, когда он стал президентом. Тогда же ему впервые рассказали об «Ультра».

Лишь после окончания Второй мировой войны правительства Британии и США осознали, какую угрозу представляет Советская Россия. Но к тому времени ущерб уже был нанесен.

Сегодня британское правительство повторяет ошибки того времени. Пока британские службы безопасности сосредотачивают свои усилия на других вопросах и занимаются борьбой с терроризмом, Россия осуществляет тайные атаки. После 11 сентября, когда начала усиливаться террористическая угроза, внимание британских спецслужб МИ5, МИ6 и Штаба правительственной связи (ШПС) к вражеским иностранным государствам существенно ослабло. В докладе о России говорится, что если на пике холодной войны 70% сил и средств ШПС выделялось на работу против стран советского блока, то к 2006 году на работу против России было выделено всего 4%. В 2006 году, когда Россия убила в Лондоне своего бывшего шпиона Александра Литвиненко , 92% усилий МИ5 было сосредоточено на контртеррористической деятельности. В последнее время объем средств и усилий британских разведслужб, предназначенных для работы против России, был увеличен, но это не более чем попытка наверстать упущенное, говорится в докладе.

Есть вполне понятные и основательные причины, по которым после 11 сентября ограниченные ресурсы британских секретных служб выделялись в основном на противодействие безотлагательной террористической угрозе. Но как отмечается в докладе, здесь налицо не только причины оперативного характера, но и более опасное «сознательное пренебрежение» в отношении России со стороны британского руководства. Когда встал вопрос о российском вмешательстве в выборы, мало кто из правительства хотел им заниматься. Нежелание демонстрировали и политические руководители, и британские разведслужбы.

МИ6 и ШПС получают задачи от политического руководства, и на этой основе строят свою работу по сбору разведывательной информации. Именно руководство определяет, где они будут вербовать иностранных агентов, и какие каналы связи будут перехватывать. А когда задачи не ставятся, сбор разведывательной информации не осуществляется.

Вопрос о российском вмешательстве в британские выборы, и особенно в референдум по Брекситу, оказался настолько политизированным и щекотливым, что никто в правительстве даже близко не хотел к нему подходить. Британские политики не испытывают никакого желания видеть русские скелеты в шкафах выборов, на которых они победили. В этом они не одиноки. Американский президент Дональд Трамп настойчиво отрицает российское вмешательство в выборы, называя эти заявления «фальшивкой», потому что, по всей видимости, у него есть опасения, что легитимность его победы на выборах может оказаться под угрозой. Те западные политики, которые приветствовали российское вмешательство и стремились получить от этого выгоду, сейчас наверняка сожалеют об этом и делают вид, что это так называемые фейковые новости. Но это вполне реальная и серьезная угроза национальной безопасности западных демократий. В докладе сообщается, что Россия вмешивалась в 2014 году в референдум о независимости Шотландии с намерением расколоть Соединенное Королевство. Но когда завершился референдум по Брекситу, британское правительство не предприняло никаких усилий, чтобы расследовать вмешательство России. Авторы доклада из комитета по разведке и безопасности правы, призывая провести независимое расследование с целью урегулирования этого вызывающего острые споры вопроса. Но правительство Бориса Джонсона отвергло эту идею.

Когда комитет по разведке и безопасности попросил МИ5 представить письменные доказательства российского вмешательства в референдум по Брекситу, первый ответ службы был потрясающе короток (всего шесть строк), и ссылки там были только на открытые (несекретные) научные работы. В отличие от МИ6 и ШПС, МИ5 сама ставит себе задачи. Это значит, что она проводит собственные оценки и сама расставляет приоритеты в вопросах угроз национальной безопасности Британии. Если бы МИ5 посчитала, что российское вмешательство в выборы относится к зоне ее ответственности, она вполне могла бы провести расследование. Ее отписка в шесть строк о российском вмешательстве свидетельствует о вполне понятном нежелании службы применять свои назойливые полномочия в отношении демократического избирательного процесса Британии. Конечно, это правильные действия службы безопасности, работающей в демократическом государстве.

Но абсолютно неправильно то, что британская разведслужба уклоняется от активных действий, когда враждебное иностранное государство Россия вмешивается в демократические выборы. Подрыв демократии по определению создает угрозу национальной безопасности. Британские спецслужбы должны играть важную роль в защите избирательного процесса от воздействия враждебных государств. Они обладают уникальными возможностями для сбора и анализа разведывательной информации, которые позволяют им выявить иностранное внедрение и определить, кто его осуществляет. Другие государственные ведомства таких возможностей не имеют. Это важно, ибо как отмечается в докладе, российские операции влияния в Британии превратились в новую норму.

В 2016 году, когда было разоблачено российское вмешательство в американские выборы, руководитель МИ6 Алекс Янгер (Alex Younger) выступил с редким для него публичным предостережением о российском вмешательстве в Британии, сказав: «Риски огромны, и они создают фундаментальную угрозу нашему суверенитету. Это должно обеспокоить всех тех, кто разделяет демократические ценности». Его предупреждение имело целью призвать британских министров серьезнее отнестись к российской угрозе и получить от них задачу по сбору разведывательной информации по данному вопросу. Но на Даунинг-стрит его пропустили мимо ушей.

История Второй мировой войны показывает, что Британия и США оказались в состоянии холодной войны с Советской Россией еще до того, как узнали об этом. То же самое можно сказать и сегодня. Нравится это политическому руководству в Лондоне и Вашингтоне или нет, но мы уже вступили в холодную войну с Россией. А для Путина эта холодная война никогда не заканчивалась.