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В Белоруссии могут отключить интернет 

Артём Кульша 1 час назад
Власти Белоруссии могут отключить интернет во время митингов, которые могут проходить в день проведения выборов президента страны. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев.
Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 боевиков, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время президентских выборов, проведение которых запланировано на 9 августа, — граждан России, сотрудников одной из частных военных компаний (ЧВК).
В тот же день Центральная комиссия Белоруссии по выборам (ЦКБВ) пригласила всех кандидатов в президенты страны явиться в ЦКБВ на следущий день. Сегодня государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, который принял участие в этой встрече, сообщил, что в ходе нее до кандидатов была доведена определенная информация, а предвыборные мероприятия будут проводиться с повышенными мерами безопасности.
В свою очередь, Дмитриев рассказал, что во время встречи спросил Равкова, возможно ли ограничение интернета во время митингов. Тот ответил, что это не исключено в том случае, если из интернета будет исходить прямая угроза безопасности Белоруссии.
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В мире , Видео , Андрей Дмитриев , Андрей Равков
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