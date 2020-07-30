В Белоруссии могут отключить интернет 

Власти Белоруссии могут отключить интернет во время митингов, которые могут проходить в день проведения выборов президента страны. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев

Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 боевиков, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время президентских выборов, проведение которых запланировано на 9 августа, — граждан России, сотрудников одной из частных военных компаний (ЧВК).

В тот же день Центральная комиссия Белоруссии по выборам (ЦКБВ) пригласила всех кандидатов в президенты страны явиться в ЦКБВ на следущий день. Сегодня государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков , который принял участие в этой встрече, сообщил, что в ходе нее до кандидатов была доведена определенная информация, а предвыборные мероприятия будут проводиться с повышенными мерами безопасности.

В свою очередь, Дмитриев рассказал, что во время встречи спросил Равкова, возможно ли ограничение интернета во время митингов. Тот ответил, что это не исключено в том случае, если из интернета будет исходить прямая угроза безопасности Белоруссии.