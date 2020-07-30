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Спикера Рады «насмешил» вопрос о его президентских амбициях 

ИА Regnum и ещё 3 53 минуты назад
Спикера Рады насмешил вопрос о его президентских амбициях
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не видит смысла обсуждать тему своих президентских амбиций.
Об этом он заявил в интервью изданию «Факты», материал опубликован сегодня, 30 июля.

«У меня как у главы Верховной Рады более чем достаточно задач, ответственности и амбиций реализовать все, с чем мы пришли год назад. Поэтому слышать о каких-то параллельных проектах, мне, конечно, смешно», — заявил Разумков.

Он отметил, что ни с кем из представителей крупного бизнеса или финансово-промышленных групп не ведет и не вел каких-либо кулуарных переговоров.
Спикер заявил, что у него «нормальные рабочие взаимоотношения» и с офисом президента как со структурой, и с президентом Украины.

«С Владимиром Александровичем (Зеленским) в среднем раз-два в неделю мы видимся. По телефону разговариваем чаще», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время в украинском политикуме все больше разговоров о том, что Разумков вскоре выйдет из «Слуги народа» и начнет собственный политический проект с целью участия в следующих президентских выборах.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , ИА REGNUM
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