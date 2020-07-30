Все новости на карте

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков на экстренной утренней встрече с кандидатами в президенты заявил, что под Псковом и Невелем формируются ещё несколько групп, которые якобы готовятся въехать в страну для организации провокаций. Об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Участникам встречи также сказали, что в Белоруссии находятся 170 боевиков, обученных снайперской и подрывной деятельности, пишет портал Tut.by.