Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков на экстренной утренней встрече с кандидатами в президенты заявил, что под Псковом и Невелем формируются ещё несколько групп, которые якобы готовятся въехать в страну для организации провокаций. Об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев.
Участникам встречи также сказали, что в Белоруссии находятся 170 боевиков, обученных снайперской и подрывной деятельности, пишет портал Tut.by.
По мнению правоохранительных органов, особые риски связаны с массовыми мероприятиями. Встреча прошла на следующий день после задержания под Минском 32 россиян и ещё одного на юге страны. Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что задержанные — боевики российской частное военной компании «Вагнер», которые якобы приехали с целью дестабилизации обстановки в республике перед выборами президента. Сегодня в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта.