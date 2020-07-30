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Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии после задержания россиян 

News.ru 1 час назад
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев вызван в белорусский МИД по делу о задержанных в Белоруссии российских гражданах, которые, предположительно, являются наёмниками ЧВК Вагнера.
Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня, — приводит его слова «Интерфакс».
О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.
В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК Вагнера под Минском. Он поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим, заявив, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».
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Комментарии
В мире , Дмитрий Мезенцев , МИД , Интерфакс , Минск
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