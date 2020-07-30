Идею перенести президентские выборы в США до времени, когда «люди смогут безопасно голосовать», выдвинул 30 июля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя идею провести голосование по почте, американский лидер указал, что, если такое произойдёт, то результаты выборов 2020 года станут «самыми неточными и мрачными в истории».

Трамп:

«США окажутся в сомнительном положении. Задержка выборов до тех пор, пока люди не смогут правильно (не по почте — прим. ИА REGNUM), и безопасно голосовать?»

Также Трамп написал, что «почтовое голосование уже оказывается катастрофическим бедствием».

Трамп:

«Демократы говорят об иностранном влиянии на голосование, но они знают, что голосование по почте — лёгкий путь для иностранных государств участвовать в гонке. Более того, точного подсчета нет!»

Напомним, президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Что касается эпидемиологической ситуации, она в США тяжёлая: страна находится на первом месте в мире по числу заболевших COVID-19.