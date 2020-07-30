Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах 

Lenta.ru 30 минут назад
Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах
Фото: Depositphotos
В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала», когда ее пытались похоронить. Об этом сообщает сайт Bulawayo 24.
Престарелая жительница одной из деревень в провинции Северный Матабелеленд долгое время болела и перенесла инсульт. «В субботу около трех ночи она умерла, — рассказывает один из ее родственников. — Мы стали готовиться к похоронам, уведомили о ее смерти главу деревни, соседи собрались и стали копать могилу. Но когда началось погребение, мы заметили под саваном движение». Как выяснилось, «покойница» дышала.
Похороны немедленно остановили, а долгожительницу отнесли домой. На следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло. Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась. «Обычно смерть констатируют другие пожилые женщины, но после двух ошибок даже мы, мужчины, пришли в дом, чтобы убедиться лично, — утверждает член семьи. — Когда ее признали мертвой, тело было совершенно холодным, но потом мы почувствовали, что оно потеплело. Это свидетельствовало о том, что она жива. Мы были крайне озадачены».
Родственники решили отвезти женщину в больницу. Тем временем глава деревни прорабатывал другие варианты решения проблемы. «Мы даже собирались спросить совета у колдунов, — объясняет он. — Мы рассудили, что раз она исповедовала традиционную религию, возможно, есть какие-то вещи, которые необходимо сделать». Пока они готовились, старушка вновь скончалась. На этот раз жители деревни подождали несколько часов, убедились в том, что она действительно мертва, и лишь затем похоронили.

«Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники и жители деревни сочли ее мертвой и стали хоронить», — предполагает директор местной больницы. Родственники покойной считают, что она воскресала из-за вмешательства духов предков.

В прошлом году в индийском штате Орисса мужчина очнулся во время собственных похорон. Когда тело опускали в могилу, «покойник» повернул голову.
Последние новости
В Минск начали стягивать войска В Минск начали стягивать войска Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера
Комментарии
В мире , Зимбабве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Видео
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение