ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

«Мы говорили об этом раньше и скажем еще раз: молодые люди не неуязвимы», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ заявил, что многие новые вспышки в странах Северного полушария «отчасти связаны с тем, что молодые люди летом утратили осторожность».

Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове заявила на брифинге, что ночные клубы «усиливают передачу» коронавируса, при том что сами участники вечеринок могут переболеть COVID-19 бессимптомно.