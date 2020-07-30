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ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии 

ИА Regnum и ещё 36 1 час назад
ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

«Мы говорили об этом раньше и скажем еще раз: молодые люди не неуязвимы», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ заявил, что многие новые вспышки в странах Северного полушария «отчасти связаны с тем, что молодые люди летом утратили осторожность».
Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове заявила на брифинге, что ночные клубы «усиливают передачу» коронавируса, при том что сами участники вечеринок могут переболеть COVID-19 бессимптомно.

«Большинство инфицированных молодых людей, как правило, имеют более легкую форму заболевания. Но не всегда», — отметила ван Керхове.

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В мире , COVID-19 , ВОЗ
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