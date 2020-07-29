Число смертей от коронавиурса в мире продолжает расти 

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274.

Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода. Всего в настоящий момент от инфекции скончались 656 093 человека, заражение выявили у 16 558 289 человек, передаёт ТАСС.

Статистика ВОЗ учитывает только случаи, официально подтверждённые властями государств.

Первое место по числу заражённых занимает Северная Америка (8 840 524 случая инфицирования), второе — Европа (3 283 277 случая), третье — Юго-Восточная Азия (1 892 056 случаев). В рейтинге стран по количеству выявленных пациентов Россия занимает третье место в мире (828 990 человек). На первом остаются Соединённые Штаты (4 263 571 человек), на втором — Бразилия (2 422 375 человек).