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Число смертей от коронавиурса в мире продолжает расти 

News.ru 2 часа назад
Число смертей от коронавиурса в мире продолжает расти
Фото: Shaukat Ahmed/Global Look Press
Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274.
Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода. Всего в настоящий момент от инфекции скончались 656 093 человека, заражение выявили у 16 558 289 человек, передаёт ТАСС.
Статистика ВОЗ учитывает только случаи, официально подтверждённые властями государств.
Первое место по числу заражённых занимает Северная Америка (8 840 524 случая инфицирования), второе — Европа (3 283 277 случая), третье — Юго-Восточная Азия (1 892 056 случаев). В рейтинге стран по количеству выявленных пациентов Россия занимает третье место в мире (828 990 человек). На первом остаются Соединённые Штаты (4 263 571 человек), на втором — Бразилия (2 422 375 человек).
Ранее NEWS.ru писал, что популяционный иммунитет к коронавирусу в российских регионах составляет 17–28%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Комментарии
В мире , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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