Еще одна страна открыла границы для россиян

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Решение оперштаба: Россия открывает границу с Абхазией 

Газета.Ru и ещё 33 46 минут назад
Россия откроет границу с Абхазией 1 августа. Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято на основании оценки Роспотребнадзора и Минздрава РФ санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. Москва также учитывала степень готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов.
Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято на основании оценки Роспотребнадзора и Минздрава РФ санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
Москва также учитывала степень готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов.
При этом ранее сообщалось, что россияне смогут поехать отдыхать в Абхазию не раньше 4 августа — соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания.
Глава частично признанного государства внес изменения в свое же изданное ранее распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Абхазии от новой коронавирусной инфекции COVID-19» на основании решения Координационного штаба.
До вышеуказанной даты попасть на территорию республики смогут только дипломаты, сотрудники ФСБ, а также однократно въезжающие к близким родственникам люди.
Накануне стало известно о том, что Совет Евросоюза снова не внес Россию в реестр государств, с которыми Европа может возобновить транспортное сообщение.
Сейчас в списке ЕС разрешение дано для Австралии, Грузии, Канады, Китая, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Японии.
Следующий раз список стран для открытия границ будет скорректирован только в сентябре.
В целом Россия рассматривает возможность возобновить авиасообщение еще с несколькими странами в ближайшие несколько месяцев, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства рассказал, что в данный момент обсуждаются перспективы возобновления перелетов в Южную Корею и Венгрию.

«Российская сторона готова к переговорам, однако официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено», — сообщил чиновник.

По информации источника, открыть границы для россиян могут ОАЭ: они уже уведомили о своей готовности. Собеседник издания отметил, что это предложение рассмотрят, и решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.
На следующем этапе возобновления авиасообщения Россия также может открыть полеты на Мальдивы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к авиавластям источник.
Роспотребнадзор уже дал ряд рекомендаций туристам, планирующим провести отпуск в странах, с которыми Россия возобновляет авиасообщение.
В первую очередь, стоит изучить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу там, куда вы хотите отправиться.
Во-вторых, в связи с нестабильной обстановкой жилье и билеты лучше бронировать за несколько дней до путешествия. Отдавайте предпочтение официальным гостиницам, а не частным номерам и хостелам.
Обедать лучше в номере или на открытом воздухе, а передвигаться на такси. Кроме того, заранее нужно ознакомиться с требованиями для въезжающих на территорию выбранного государства и запастись средствами индивидуальной защиты.
Например, пара из Белоруссии пожаловалась, что они не смогли заселиться в выбранный отель в Аланье из-за того, что забронированная ими гостиница якобы была закрыта.

«Отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально», — рассказала женщина.

Притом разницу в стоимости отелей посетителям возвращать не спешили. Им даже пришлось обращаться в полицию.
Также опрошенные туристы отметили, что видели их отели, которые якобы были закрыты, работающими.
Агент одной из турфирм Елена Зуенко объяснила, что некоторые отели в Турции действительно не стали пока открываться, а остальным пришлось снизить максимальное количество отдыхающих на 20–30% из-за противовирусных мер.

«Уже сейчас ясно, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами Но желающих по-прежнему, конечно, много», — констатирует Зуенко.

В связи с этим она посоветовала россиянам перед поездкой в Турцию выяснить, работает ли выбранный отель, и по возможности убедиться, что бронь на ваши ФИО существует.
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В мире , Видео , Статьи , Аслан Бжания , ФСБ , Минздрав РФ , ЕС , Совет Европы , Роспотребнадзор , Интерфакс , Абхазия
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