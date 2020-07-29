Трамп назвал причину распада СССР 

Президент США Дональд Трамп высказал убеждение, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане . Об этом, как сообщает «Газета.ру», он рассказал журналистам «Axios on HBO».

Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы предлагала движению «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. Он назвал информацию фейком и заявил, что никогда не обсуждал это с президентом России Владимиром Путиным

«Если задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана», — сказал Трамп.

Он добавил, что советские власти лишились в этой войне колоссального количества денег и человеческих жизней, поэтому информация о сотрудничестве российских властей с талибами не представляется ему сколько-нибудь правдоподобной.

«Так что я не знаю, зачем им делать это (платить талибам)», — резюмировал Трамп.