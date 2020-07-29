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Трамп назвал причину распада СССР 

Вероника Полынина 14 минут назад
Трамп назвал причину распада СССР
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп высказал убеждение, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане. Об этом, как сообщает «Газета.ру», он рассказал журналистам «Axios on HBO».
Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы предлагала движению «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. Он назвал информацию фейком и заявил, что никогда не обсуждал это с президентом России Владимиром Путиным.

«Если задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана», — сказал Трамп.

Он добавил, что советские власти лишились в этой войне колоссального количества денег и человеческих жизней, поэтому информация о сотрудничестве российских властей с талибами не представляется ему сколько-нибудь правдоподобной.

«Так что я не знаю, зачем им делать это (платить талибам)», — резюмировал Трамп.

26 июня, как писал «Рамблер», издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) якобы заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане.
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генштаб , ГРУ , Талибан , Афганистан , США
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