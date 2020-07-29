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В ВОЗ оценили ситуацию с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
«Будет жечь наше общество»: ВОЗ о коллективном иммунитете
Фото: Reuters
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил ситуацию с формированием коллективного иммунитета против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ появится осенью
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения подчеркнул, что к настоящему моменту Всемирной организации здравоохранения не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета, передает ТАСС.

«Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше», — сказал Райан.

«Каким бы ни было это число, мы не близки к нему», — отметил специалист.
«Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого [уровня иммунитета]», — подчеркнул сотрудник ВОЗ.

Более того, по словам Райана, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, «в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью».

«Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться. И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей», — сказал директор программы ВОЗ.

Он обратил внимание на тот факт, что нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают чувствовать себя неважно. Это касается и молодежи, которая, как правило, переносит болезнь легко.

«Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания», — отметил Райан, подчеркнув, что эти последствия все еще «не в полной мере понятны» специалистам.

Он напомнил, что зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты «по прошествии 10-15 недель все еще чувствуют себя плохо» и, в частности, страдают от затруднения дыхания и от кашля.
Ранее президент Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом, а решения о снятии ограничений по COVID-19 принимать осторожно.
За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.
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В мире , Майкл Райан , Владимир Путин , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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