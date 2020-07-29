«Будет жечь наше общество»: ВОЗ о коллективном иммунитете

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения подчеркнул, что к настоящему моменту Всемирной организации здравоохранения не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета, передает ТАСС.

«Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше», — сказал Райан.

«Каким бы ни было это число, мы не близки к нему», — отметил специалист.

«Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого [уровня иммунитета]», — подчеркнул сотрудник ВОЗ.

Более того, по словам Райана, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, «в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью».

«Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться. И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей», — сказал директор программы ВОЗ.

Он обратил внимание на тот факт, что нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают чувствовать себя неважно. Это касается и молодежи, которая, как правило, переносит болезнь легко.

«Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания», — отметил Райан, подчеркнув, что эти последствия все еще «не в полной мере понятны» специалистам.

Он напомнил, что зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты «по прошествии 10-15 недель все еще чувствуют себя плохо» и, в частности, страдают от затруднения дыхания и от кашля.

Ранее президент Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом, а решения о снятии ограничений по COVID-19 принимать осторожно.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.