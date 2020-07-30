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Первый президент Украины назвал страну плугом 

Lenta.ru и ещё 1 21 минуту назад
Первый президент Украины назвал страну плугом
Фото: Reuters
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал страну плугом, который должны «переть» президент и все остальные. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», комментируя решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о торговой блокаде Донбасса. Слова бывшего украинского лидера передает ТАСС.
Он подчеркнул, что такое решение может вступить в силу лишь в том случае, если соответствующий указ будет подписан президентом. «Каждый должен переть свой плуг: вы — свой, я — свой, президент — свой. И все мы будем переть один плуг — называется он Украина», — заявил Кравчук.
Ранее Кравчук призвал спросить население Украины, хочет ли оно федерацию или унитарное государство. Бывший глава государства отметил, что в стране назревает конфликт между властями и представителями региональных элит.
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В мире , Леонид Кравчук , ИТАР-ТАСС
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