В Таджикистане еще 44 человека заболели COVID-19 

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Таджикистане за последние сутки было зарегистрировано 44 новых случая COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.

"По состоянию на вечер среды, в Таджикистане зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего в стране сейчас 7320 больных COVID-19", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в стране от коронавивуса вылечены 6103 человека (83,3%), число умерших осталось прежним — 60 человек.

"За последние сутки в медучреждениях под наблюдением врачей находятся 96 инфицированных, а 38 выписаны после излечения", — добавили в пресс-центре.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.