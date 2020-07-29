Мужу соперницы Лукашенко продлили арест 

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Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому продлили арест до 29 сентября. Об этом сообщила в своем Facebook-аккаунте жена арестованного, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает ТАСС.

«К сожалению, для нас это не стало неожиданностью», — написала она.

Тихановского задержали 29 мая в Гродно по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов США. Против Тихановского возбудили дело по части 1 стати 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали его политзаключенным.