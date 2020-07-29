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Мужу соперницы Лукашенко продлили арест 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Мужу соперницы Лукашенко продлили арест
Фото: @stranadlyazhizni
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому продлили арест до 29 сентября. Об этом сообщила в своем Facebook-аккаунте жена арестованного, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает ТАСС.

«К сожалению, для нас это не стало неожиданностью», — написала она.

Тихановского задержали 29 мая в Гродно по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов США. Против Тихановского возбудили дело по части 1 стати 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали его политзаключенным.
В июле против Тихановского было открыто производство также по статье 191 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав») на основании заявления председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидии Ермошиной. Поводом стало заявление блогера о том, что он планирует провести пикет возле ее дома и зайти к ней «в гости».
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В мире , Лидия Ермошина , Центризбирком России , Гродно
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