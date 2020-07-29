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В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров
Фото: РИА Новости
В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщили государственные СМИ республики.
О задержании передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский государственный телеканал ОНТ.

«Орестовали», — написал сам Шкляров в своем Telegram-канале.

Кроме того, в среду на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.
Президент республики Александр Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями по ситуации с задержанными в стране россиянами.
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В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Виталий Шкляров , РИА Новости
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