В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров 

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О задержании передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский государственный телеканал ОНТ.

«Орестовали», — написал сам Шкляров в своем Telegram-канале.

Кроме того, в среду на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.