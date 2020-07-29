Известный политтехнолог задержан в Белоруссии 

Белоруссии заявили о задержании российского политтехнолога Виктора Шклярова, передает РИА «Новости».

О задержании Шклярова сообщили в эфире телеканала ОНТ.

«В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров — тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак», — заявили в эфире.

Согласно сообщению, Шкляров консультировал администраторов групп «Страна для жизни» в различных социальных сетях. Отмечается, что «Страна для жизни» «работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение».

«Страна для жизни» — название видеоблога Сергея Тихановского. В мае его называли главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах, однако ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом, и вместо него зарегистрировалась его жена Светлана Тихановская.

Как сообщал «Рамблер», 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской Сергея Тихановского задержали. В СК Белоруссии утверждают, что мероприятие было незаконным и во время его проведения были совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции.