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Известный политтехнолог задержан в Белоруссии 

Вероника Полынина 19 минут назад
Известный политтехнолог задержан в Белоруссии
Фото: CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова /
В Белоруссии заявили о задержании российского политтехнолога Виктора Шклярова, передает РИА «Новости».
О задержании Шклярова сообщили в эфире телеканала ОНТ.

«В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров — тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак», — заявили в эфире.

Согласно сообщению, Шкляров консультировал администраторов групп «Страна для жизни» в различных социальных сетях. Отмечается, что «Страна для жизни» «работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение».
«Страна для жизни» — название видеоблога Сергея Тихановского. В мае его называли главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах, однако ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом, и вместо него зарегистрировалась его жена Светлана Тихановская.
Как сообщал «Рамблер», 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской Сергея Тихановского задержали. В СК Белоруссии утверждают, что мероприятие было незаконным и во время его проведения были совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции.
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В мире , Барак Обама , Ксения Собчак , Александр Лукашенко , Виталий Шкляров , Центризбирком России , РИА Новости
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