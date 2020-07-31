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Минздрав Италии объявил наивысший уровень опасности из-за жары в 14 городах 

ТАСС и ещё 3 43 минуты назад
В Италии объявлен «красный» уровень опасности в 14 городах
Фото: Reuters
Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший — "красный" — уровень погодной опасности в 14 городах в связи с ожидаемой там в субботу высокой температурой воздуха из-за африканского антициклона. Соответствующее уведомление было размещено в пятницу на сайте ведомства.
Согласно прогнозам, в субботу температура воздуха может подняться до 40 градусов Цельсия в ряде городов, среди которых Рим, Турин, Флоренция, Верона, Болонья, Брешия и другие.
В конце июля во многих европейских странах установилась аномальная жара. По Франции, Испании, Греции и Болгарии прокатилась волна лесных пожаров. В Бельгии 25 июля воздух прогрелся до 40,6 градусов, что стало рекордом за всю историю наблюдений за погодой в стране.
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В мире , Пожары , Минздрав РФ , Италия
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