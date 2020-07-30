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Telegram-канал NEXTA Live обратил внимание на бинт на руке белорусского президента Александра Лукашенко . С перевязанной рукой глава государства появился на экстренном совещании с Советом безопасности.

«При более детальном рассмотрении и вовсе увидеть колпачок катетра. Неужто сердечко пошаливает? Или «коронапсихоз» всё же подкосил?» — отмечает NEXTA Live (орфография и пунктуация автора сохранены).

Telegram-канал «Пул первого» заявил , что на руке у Лукашенко белая лента.

Несколько дней назад Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус «на ногах», бессимптомно.

На совещании, которое провел Лукашенко, обсуждалось задержание 32 россиян в санатории под Минском. Как сообщал «Рамблер», белорусские СМИ назвали задержанных наемниками частной военной компании Вагнера. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами.

Позже против задержанных возбудили дело о подготовке теракта.