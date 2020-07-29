На Украине собирают деньги для запуска флага в Крым 

На Украине начали сбор средств на 25-метровый "прапор", который планируют отправить в Крым по воздуху. Об этом на своей странице в Facebook написала активиста Наталья Лютикова.

"Не хватает совсем немного, собрать сумму на обеспечение технических нужд, изготовление флага и создания конструкции, которая сможет пролететь максимально большое расстояние над территорией полуострова и порадовать наших земляков. Чтобы все вышло идеально необходимо около 15 000 гривен (почти 40 тысяч рублей, — ред.), сбор которых уже ведется", — написала Лютикова, уточнив, что акция пройдет 23 августа — в День государственного флага Украины.

В комментариях под постом люди все же начали "плюсовать" и предъявлять скриншоты перевода денег, однако были и такие, кто предположил, что флаг попросту "собьют".

Это не первая подобная акция. 28 июня Украина запустила свой флаг в сторону Донецка. Тогда судьба "парящего прапора" осталась неизвестной.