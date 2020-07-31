Госдеп учредил пост координатора по Арктическому региону

Де Харт будет координировать политику госдепа по всем вопросам, связанным с Арктическим регионом, в рамках продвижения здесь интересов США. Речь идет о безопасности, устойчивом экономическом развитии и сотрудничестве со странами региона, пишет РИА Новости.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для обеспечения полярной безопасности и американских национальных интересов в Арктике и Антарктике. Он также дал указание изучить возможность аренды ледоколов у других стран на то время, пока США не обзаведутся собственным ледокольным флотом.