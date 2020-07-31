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Госдеп учредил должность координатора по Арктике

Российская Газетаиещё 1
28 минут назад
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Госдепартамент США учредил пост координатора по Арктическому региону. Им назначен старший советник госсекретаря Джим Де Харт, говорится в заявлении ведомства.
Госдеп учредил пост координатора по Арктическому региону
Фото: ТАССТАСС
Де Харт будет координировать политику госдепа по всем вопросам, связанным с Арктическим регионом, в рамках продвижения здесь интересов США. Речь идет о безопасности, устойчивом экономическом развитии и сотрудничестве со странами региона, пишет РИА Новости.
Напомним, в июне президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для обеспечения полярной безопасности и американских национальных интересов в Арктике и Антарктике. Он также дал указание изучить возможность аренды ледоколов у других стран на то время, пока США не обзаведутся собственным ледокольным флотом.
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В мире,США,Дональд Трамп,Госдеп США,РИА Новости
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