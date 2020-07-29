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Вашингтон попросил Москву повлиять на Асада 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Вашингтон обратился к Москве с просьбой
Фото: Anas Alkharboutli /Global Look Press
США непрерывно поддерживают контакт с РФ по ситуации в Сирии и призывают российскую сторону использовать своё влияние, чтобы подтолкнуть Дамаск к мирному урегулированию.
Об этом на брифинге 29 июля заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейбёрн, передаёт ТАСС. Чиновник сказал, что Москва должна подтолкнуть президента Сирии Башара Асада к выполнению резолюции Совбеза ООН 2254 о достижении мирного урегулирования.
Отвечая на вопрос российского агентства, Рейбёрн отметил, что власти США не имеют никаких скрытых планов в отношении Сирии и за счёт ужесточения санкций добиваются лишь политического урегулирования в этой стране. По его словам, ограничительными мерами Вашингтон содействует дипломатии.

Санкции — это не самостоятельный инструмент. Санкции могут усиливать экономическое давление на режим Асада и его союзников. Однако мы также продолжим добиваться увеличения политического давления — посредством интенсивной дипломатии, которой мы действительно занимаемся, чтобы попытаться оказать нажим на режим Асада и его союзников с целью того, чтобы они сели за стол переговоров, — подчеркнул Рейбёрн.

Ранее NEWS.ru сообщил, что американский Минфин 29 июля 2020 года добавил в санкционный список по Сирии сына президента страны — Хафеза Асада — и его кузена — Зухаира Асада. В документе также говорится о 1-й танковой дивизией САР, которой руководит двоюродный брат главы государства.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Башар Асад , Совбез ООН , Минфин , ИТАР-ТАСС , Дамаск , Москва , Сирия , США
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