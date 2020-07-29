Вашингтон обратился к Москве с просьбой

Санкции — это не самостоятельный инструмент. Санкции могут усиливать экономическое давление на режим Асада и его союзников. Однако мы также продолжим добиваться увеличения политического давления — посредством интенсивной дипломатии, которой мы действительно занимаемся, чтобы попытаться оказать нажим на режим Асада и его союзников с целью того, чтобы они сели за стол переговоров, — подчеркнул Рейбёрн.