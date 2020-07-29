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Вице-президент Гамбии заразилась коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
Вице-президент Гамбии заразилась коронавирусом
Фото: AP Photo / Jason Florio
Вице-президент Гамбии Исату Турай заразилась коронавирусом, президент страны Адама Барроу будет соблюдать самоизоляцию, сообщает администрация главы государства.

"Администрация президента сообщает, что тест ее превосходительства вице-президента Исату Турай на COVID-19 показал положительный результат. Вследствие этого президент Барроу незамедлительно отправляется в самоизоляцию на две недели", — говорится в заявлении администрации в Twitter.

По последним данным министерства здравоохранения страны, в Гамбии с начала эпидемии зафиксировали 326 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. По меньшей мере 66 человек после заражения выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Адам Барроу , Администрация Президента РФ , Гамбия
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