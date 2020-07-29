Вице-президент Гамбии заразилась коронавирусом 

"Администрация президента сообщает, что тест ее превосходительства вице-президента Исату Турай на COVID-19 показал положительный результат. Вследствие этого президент Барроу незамедлительно отправляется в самоизоляцию на две недели", — говорится в заявлении администрации в Twitter.

По последним данным министерства здравоохранения страны, в Гамбии с начала эпидемии зафиксировали 326 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. По меньшей мере 66 человек после заражения выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.