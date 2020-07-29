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Минфин США расширил санкции по Сирии 

ТАСС и ещё 3 53 минуты назад
США расширили санкции по Сирии
Фото: РИА Новости
Минфин США расширил санкции по Сирии, добавив в список четырех человек и 10 организаций.
Минфин США ввел санкции против сына президента Сирии Башара Асада Хафеза.
Минфин США ввел санкции против 1-й танковой дивизии Сирийской арабской армии.
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В мире , Башар Асад , Казначейство США , Сирия
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