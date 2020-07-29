США расширили санкции по Сирии

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Минфин США расширил санкции по Сирии
ТАСС
и
ещё 3
53 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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Минфин США
расширил санкции по
Сирии
, добавив в список четырех человек и 10 организаций.
Минфин США ввел санкции против сына президента Сирии
Башара Асада
Хафеза.
Минфин США ввел санкции против 1-й танковой дивизии Сирийской арабской армии.
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