Все новости на карте

Одним из задержанных в Белоруссии россиян из числа наемников оказался 42-летний Андрей Бакунович, который воевал в Донбассе и возглавлял снайперскую группу. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

По словам его матери, Бакунович был в Калинковичах, спокойно проводил время с женой и детьми, около пяти утра его забрали.

«Кто? Не знаю… Силовики. Забрали и увезли в Минск», — рассказала она.

Ранее стало известно, что среди задержанных оказались выходцы из батальона писателя Захара Прилепина , воевавшего в Донбассе до убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко . Подразделение перешло в подчинение МВД ДНР.