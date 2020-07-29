В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев» 

Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» продемонстрировал кадры задержания боевиков, которые, как утверждается, являются наемниками российской ЧВК Вагнера и прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадры, показанные в выпуске новостей, сняты в санатории, где, согласно информации белорусского агентства БелТа, остановились россияне. На записи они идут по коридору, у каждого в руках небольшая ручная кладь. Затем показано задержание в номерах, мужчины лежат на кроватях и на полу лицом вниз. Камера демонстрирует личные вещи задержанных: обложки российских паспортов, долларовые купюры, мобильные телефоны, банковские карты, одежду и др.

Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Предполагается, что задержанные прибыли в Белоруссию со спецзаданием. Всего по данным СМИ, на территорию республики были заброшены более 200 боевиков, целью которых является дестабилизировать обстановку в стране во время проведения избирательной кампании к президентским выборам.