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В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев» 

Вероника Полынина 5 минут назад
Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» продемонстрировал кадры задержания боевиков, которые, как утверждается, являются наемниками российской ЧВК Вагнера и прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кадры, показанные в выпуске новостей, сняты в санатории, где, согласно информации белорусского агентства БелТа, остановились россияне. На записи они идут по коридору, у каждого в руках небольшая ручная кладь. Затем показано задержание в номерах, мужчины лежат на кроватях и на полу лицом вниз. Камера демонстрирует личные вещи задержанных: обложки российских паспортов, долларовые купюры, мобильные телефоны, банковские карты, одежду и др.
«Вагнеровцев» под Минском выдало странное поведение
Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Предполагается, что задержанные прибыли в Белоруссию со спецзаданием. Всего по данным СМИ, на территорию республики были заброшены более 200 боевиков, целью которых является дестабилизировать обстановку в стране во время проведения избирательной кампании к президентским выборам.
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В мире , Видео , Минск
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