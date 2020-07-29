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Названа цена вакцины от коронавируса 

Артём Кульша 1 час назад
Названа цена вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет стоить 3-30 долларов США за дозу. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что американская компания Moderna разрабатывает свою вакцину от коронавирусной инфекции. Вчера собеседники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями вакцины, сообщили Financial Times, что Moderna планирует установить цену на вакцину для США и других стран с высоким уровнем дохода населения примерно в 25-30 долларов за дозу или 50-60 долларов за курс прививок.

«Цена Moderna вызывает существенные трудности в переговорах, учитывая то, что другие производители пообещали более низкие цены», — отметил собеседник издания.

По информации Financial Times, британско-шведская компания AstraZeneca оценила свою вакцину в три-четыре доллара за дозу, а американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTtech свои — в 19,5 доллара за дозу.
Сегодня заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов сообщил, что в настоящее время испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции находятся на первой стадии — оценивается то, как вакцина ведет себя на пяти добровольцах.
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В мире , Pfizer , Financial Times
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