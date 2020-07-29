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На Украине предложили выдать ей задержанных в Белоруссии «российских наемников» 

Lenta.ru 2 часа назад
Климкин потребовал передать «вагнеровцев» Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил властям Белоруссии передать Киеву задержанных в республике российских наемников. Об этом он написал в своем Twitter.
Климкин уточнил, что если в составе группы были лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, то их можно было бы использовать для обмена на украинских пленных и тех лиц, которые отбывают наказание в российских колониях, считаясь на Украине политзаключенными.
Группу из 32 человек задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.
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В мире , Павел Климкин , МИД , СКР , Киев
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