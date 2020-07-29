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В Армении отреагировали на азербайджано-турецкие учения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Армении отреагировали на азербайджано-турецкие учения
Фото: РИА Новости
Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с послом Франции в Ереване Джонатаном Лакотом отметил важность недопущения провокаций в непосредственной близости от армянских границ во время азербайджано-турецких военных учений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Тоноян заявил, касаясь турецко-азербайджанских совместных военных учений, что «с чисто военной точки зрения их тактический характер не вызывает озабоченности, но важно, чтобы учения не переросли в провокационные действия в непосредственном соседстве с границами, оборонительными сооружениями и иными инфраструктурами Армении», передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что армянская сторона внимательно следит за ходом учений и дальнейшими процессами.
Говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, он отметил важную роль в разрядке напряженности и продолжении переговорного процесса сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и, в частности, Франции, как члена Совбеза ООН, ЕС и НАТО.
При этом ранее Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией.
Напомним, министерство обороны Армении объявило, что в ночь на 27 июля на границе с Азербайджаном на боевой позиции был убит военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян.
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Комментарии
В мире , Армия , ЕС , Совбез ООН , НАТО , РИА Новости , Армения , Ереван , Франция
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