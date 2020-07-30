«Лукашенко вырыл себе политическую могилу»

Задержание 33 россиян в Белоруссии стало редкой темой, по которой позиции российских и западных наблюдателей практически не различаются. Консенсус зарубежных журналистов — это действительно российские наемники, но свергать Александра Лукашенко они, конечно, не собирались, а инцидент стал частью его предвыборной кампании.

«Белоруссия заявила об аресте российских наемников — и разлад между Путиным и Лукашенко усиливается» — статья с таким заголовком вышла на CNN. Телеканал указывает, что среди вещей задержанных была суданская валюта и документы на арабском, в том числе суннитская молитва некоего ордена, популярного на севере Африки. США ранее обвинили Россию в отправке оружия, систем ПВО и наемников ЧВК «Вагнер» в Ливию — и все это, по мнению CNN, указывает на то, что россияне использовали Белоруссию как перевалочный пункт на пути в другую страну.

Политический аспект темы развивает The New York Times: «Событие помогает Лукашенко продвигать идею о том, что волнения в стране не обусловлены низким уровнем поддержки власти, а спровоцированы извне». Газета указывает, что белорусский лидер, который «26 лет правил страной железным кулаком», регулярно делал внешние силы козлами отпущения за свои ошибки, только недавно стал направлять белорусскую машину пропаганды не на США, а на Россию. По мнению издания, Лукашенко — мастер маневрирования между Россией и Западом — все больше отдаляется от Москвы, в особенности после февральского приезда в Минск госсекретаря США Майка Помпео. Как отмечает NYT, после визита Вашингтон назначил первого посла в Белоруссию спустя более чем десять лет отсутствия дипломатических отношений.

Наконец, комментарии целого ряда экспертов собрала американская Foreign Policy. По мнению научного сотрудника Королевского колледжа в Лондоне Роба Ли, сомнений в том, что россияне направлялись в одну из арабских стран, быть не может — на это указывает наличие у них головных платков и отсутствие у них каких-либо вооружений для проведения операций в Белоруссии. «Судя по их поведению и одежде, они не пытались скрываться, не было почти никаких мер безопасности» — цитирует издание собеседника.